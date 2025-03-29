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Новые комики. Съёмка

Прекрасный Есенин
ул. Чехова, 17/9

Начало:

Завершение:

390₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Для тебя выступят опытные комики с новыми и проверенными шутками, чтобы доработать монолог для записи на YouTube и ТВ. Ты будешь первым, кто услышит новые шутки и моменты с кайфовой импровизацией. Запуск гостей за полчаса до начала мероприятия. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене. К тебе за стол могут кого-то подсадить, чтобы уплотнить посадку. Количество мест ограничено.

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