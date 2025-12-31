Здесь смешались древние традиции и европейский стиль, чтобы создать праздник, наполненный красотой, смыслом и настоящим волшебством: праздничные украшения, мерцание огней, аромат хвои и радостное ожидание наступающей полуночи. Программа вечера: — Шоу-балет «Антрэ» в изысканных костюмах, вдохновлённых эстетикой китайского театра. Несколько хореографических постановок с элементами пластики и символизма Востока. — Иллюзионист с авторской программой, основанной на легендах и мифах, где оживут стихии и предсказания на будущий год. — Световое шоу «Восток» — грандиозная постановка со световыми эффектами, воссоздающая мифические символы древних культур. — Неоновое шоу «Иней» — завораживающее соединение света и движения, создающее атмосферу зимней сказки. Огненное шоу на улице. — Живой вокал в исполнении приглашённой вокалистки. — Танцевальная часть с DJ-сетами, символизирующая энергию и свободу — качества, которыми наделён дух Красной Огненной Лошади. Каждая деталь этого вечера создана с заботой: от праздничного декора и программы до ощущения уюта, которое останется с тобой ещё долго. В полночь зал наполнится звуком бокалов, светом и общей радостью. Для самых юных гостей подготовлена особая программа с аниматорами. Подробную информацию можно узнать по телефону.