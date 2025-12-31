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Новогодняя ночь: встречаем год Красной Огненной Лошади

Apres Ski, улица Людмилы Кедриной, 20к2

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Завершение:

50000₽
Возраст 0+
Стендап
Вечеринки
Еда

Про событие

Здесь смешались древние традиции и европейский стиль, чтобы создать праздник, наполненный красотой, смыслом и настоящим волшебством: праздничные украшения, мерцание огней, аромат хвои и радостное ожидание наступающей полуночи. Программа вечера: — Шоу-балет «Антрэ» в изысканных костюмах, вдохновлённых эстетикой китайского театра. Несколько хореографических постановок с элементами пластики и символизма Востока. — Иллюзионист с авторской программой, основанной на легендах и мифах, где оживут стихии и предсказания на будущий год. — Световое шоу «Восток» — грандиозная постановка со световыми эффектами, воссоздающая мифические символы древних культур. — Неоновое шоу «Иней» — завораживающее соединение света и движения, создающее атмосферу зимней сказки. Огненное шоу на улице. — Живой вокал в исполнении приглашённой вокалистки. — Танцевальная часть с DJ-сетами, символизирующая энергию и свободу — качества, которыми наделён дух Красной Огненной Лошади. Каждая деталь этого вечера создана с заботой: от праздничного декора и программы до ощущения уюта, которое останется с тобой ещё долго. В полночь зал наполнится звуком бокалов, светом и общей радостью. Для самых юных гостей подготовлена особая программа с аниматорами. Подробную информацию можно узнать по телефону.

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