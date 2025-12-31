Новогодняя ночь в стиле «Любовь с первого взгляда»
Brosko loft, Кожевенная линия, 30
Начало:
Завершение:
17900₽
Возраст 18+
Стендап
Игры
Вечеринки
Про событие
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/katrin_planeta Новогодняя ночь — время, когда сбываются заветные мечты. Тебе предлагают присоединиться не просто к празднику, а получить уникальный опыт, который запомнится надолго. У тебя будет возможность стать участником или зрителем полюбившейся многим программы «Любовь с первого взгляда». Победители смогут выиграть ценные подарки от спонсоров, среди которых — путешествие. Что будет на мероприятии: • Стильная локация в модном и красивом месте, где можно будет погулять после празднования. • Изысканный фуршет. • Уникальная шоу-программа. • Ценные подарки. • Новые знакомства. • Шанс выиграть романтическое путешествие для двоих. Что с тобой случится за эту ночь? Эмоции и адреналин: вместо привычных тостов и разговоров о делах ты сможешь погрузиться в атмосферу настоящего волнения. Быстрые свидания и шоу «Любовь с первого взгляда» подарят тебе море эмоций и возможность встретить особенного человека. Ты сможешь не только наблюдать, но и быть частью шоу. Это сделает вечер интерактивным и незабываемым! Оригинальные подарки: ценные призы от спонсоров, включая путешествие. Новые знакомства: в отличие от традиционных новогодних застолий, где ты общаешься только с теми, кого уже знаешь, на этом шоу у тебя будет возможность познакомиться с новыми людьми. В этот вечер каждый гость узнает секрет любви с первого взгляда. А возможно, и испытает её магию на себе. Возрастное ограничение — до 44 лет. Количество участников: от 60 до 70 человек. Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.
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