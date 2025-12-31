Ночь, когда часы пробьют двенадцать, — ты не будешь загадывать желание, а будешь делать их реальностью В эту ночь: — Дед Мороз — не просто с подарками, а с драйвом — Снегурочка — слишком красивая, чтобы быть невинной — Ведущий — заведёт зал с первой минуты — DJ — устроит музыкальный фейерверк до самого утра Шампанское льётся, танцпол дышит светом, а ты — в эпицентре праздника, где каждая минута — искра. Бронь столиков по телефону: 8-981-001-58-58 До рассвета — только музыка, смех и волшебство Dress code: новогодний блеск и немного безумия