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Новогодняя ночь в Commode: Moulin Rouge

Commode
Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Это будет вечер роскоши, красных бархатов и огней великого кабаре. Особняк встретит Новый год так, как встречают его в сердце Парижа — ярко, смело, с хрупким звоном бокалов и ощущением, что впереди только лучшее. Гостей ждёт живая энергия кабаре-шоу, харизма ведущего, музыка, от которой невозможно сидеть на месте, и праздничная атмосфера, будто сошедшая со страниц старого французского романа. Особое меню, неожиданные моменты и настроение, которое невозможно повторить, сделают эту ночь по-настоящему магической. Dress code: французский шик и дерзкий блеск кабаре.

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