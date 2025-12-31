Новогодняя ночь в Commode: Moulin Rouge
Невский проспект, 47
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Это будет вечер роскоши, красных бархатов и огней великого кабаре. Особняк встретит Новый год так, как встречают его в сердце Парижа — ярко, смело, с хрупким звоном бокалов и ощущением, что впереди только лучшее. Гостей ждёт живая энергия кабаре-шоу, харизма ведущего, музыка, от которой невозможно сидеть на месте, и праздничная атмосфера, будто сошедшая со страниц старого французского романа. Особое меню, неожиданные моменты и настроение, которое невозможно повторить, сделают эту ночь по-настоящему магической. Dress code: французский шик и дерзкий блеск кабаре.
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