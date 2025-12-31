Новогодняя ночь киногероев с шоу-программой в стилистике оскароносного блокбастера. В программе ночи воздушные гимнасты, новогодняя фотозона, саундтреки и песни из фильмов в исполнении Cityfunk и электровиолончели, яркие киногерои и классические персонажи праздника. На церемонии «Джаггер-Оскар» гостей наградят за самые впечатляющие костюмы, а до самого утра атмосферу праздника поддержат DJs Olsy и Roxy и go-go dancers. Входной билет без посадки стоит 3000 рублей, место за столиком — от 11000 рублей с банкетным меню, которое включает закуски, жульен с рапанами, салаты и горячие блюда на выбор, напитки оплачиваются отдельно. После покупки билета обязательно согласование меню по указанному номеру телефона. FC/DC. Двери в 21:30.