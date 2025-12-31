В эту волшебную ночь клубы «ДИСКОТЕКА РФ» превратятся в живые декорации любимых советских фильмов — тех самых, что создают атмосферу праздника уже много лет. Каждый клуб «ДИСКОТЕКА РФ» расскажет свою историю — со знакомыми образами, фирменным юмором, атмосферными декорациями и собственной новогодней магией. Гости попадут в атмосферу любимых кинокадров, а харизматичные ведущие, ди-джеи и артистичная команда сделают твоё участие ярким и незабываемым. Тебя ждут: любимые ведущие и драйвовые ди-джеи; зажигательные хиты и восхитительные вокалисты; шоу-балет с эксклюзивными номерами в кино-стилистике; тематические фотозоны по мотивам легендарных фильмов. Это будет ночь, в которой кино оживает, желания сбываются, а праздник становится по-настоящему запоминающимся. Вечеринки пройдут в клубах по 5 адресам: клуб Москва — Дунайский пр., д. 21 (м. Звездная) клуб Депо — наб. Обводного канала, д. 118АУ (м. Балтийская) клуб Фабрика — Заневский пр., д. 38 (м. Ладожская) клуб 154 — пр. Энгельса, д. 154 (м. Проспект Просвещения) клуб Gagarin — пр. Испытателей, д. 37 (м. Комендантский проспект) Подробную информацию о бронировании смотри на странице покупки билетов. FC/DC