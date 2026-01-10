Тебя ждёт незабываемый новогодний праздничный концерт с особенной невероятной атмосферой, дуэтами, специальными гостями и сюрпризами. VJLINK ДОН СИМОН (СЕРГЕЙ СИМОНОВ) НИКИТА ЛИТВИНКОВ DIRTY MONK + Специальный гость МС ПОХ! На концерте состоится награждение победителей и лауреатов в номинациях Главной премии всж нижнего интернета 2025