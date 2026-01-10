Новогодняя Е%@тория
Лиговский 50 корпус 16
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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Тебя ждёт незабываемый новогодний праздничный концерт с особенной невероятной атмосферой, дуэтами, специальными гостями и сюрпризами. VJLINK ДОН СИМОН (СЕРГЕЙ СИМОНОВ) НИКИТА ЛИТВИНКОВ DIRTY MONK + Специальный гость МС ПОХ! На концерте состоится награждение победителей и лауреатов в номинациях Главной премии всж нижнего интернета 2025
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