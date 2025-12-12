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Новогодний венок или композиция

Маймун на Васильевском, улица Кораблестроителей, 14, Park Inn Прибалтийская

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Погрузись в волшебство новогодней сказки с мастер-классом по созданию уникальных украшений из еловых веток. Что входит в стоимость: Все материалы для создания венка или композиции ( для венка будет предоставлено гирлянда) Красочные профессиональные фото в группах от 12 человек Велком дринк (бокал вина, чай, кофе, вода на выбор)

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