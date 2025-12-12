Погрузись в волшебство новогодней сказки с мастер-классом по созданию уникальных украшений из еловых веток. Что входит в стоимость: Все материалы для создания венка или композиции ( для венка будет предоставлено гирлянда) Красочные профессиональные фото в группах от 12 человек Велком дринк (бокал вина, чай, кофе, вода на выбор)