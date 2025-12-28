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Новогодний trance марафон

Paradise 17, Пироговская набережная, 17

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

В преддверии Нового года, когда мир замедляется в ожидании чуда, тебя приглашают стать частью чего-то большего. Забыть о границах, расстояниях и суете, чтобы объединиться в едином порыве под лучшие мелодии и ритмы транс-музыки. Здесь соединятся живая энергия клуба Paradise 17 и безграничное пространство онлайна. Это не просто трансляция и не просто вечеринка. Это общий поток, в котором сердца зрителей и танцующих бьются в одном ритме. 8 часов нон-стоп музыки, которая сотрёт границы между танцполом и онлайном, позволит почувствовать друг друга на расстоянии, дышать в такт и вместе войти в новый год на волне эйфории! Секрет магии марафона — в идеальной синергии звука. Организаторы с огромной любовью подобрали состав, где каждый диджей — проводник в едином энергетическом потоке. За новогоднее настроение отвечают: — Djoy — Twin View — Iriy — Max Maksimov — Sonation — Andrew Kochetov — Detonator — St.Simple — MTM Project — Специальный гость из Москвы - Lightstate А ещё ты сможешь поучаствовать в розыгрыше необычного новогоднего подарка — нейрофотосессии, где сможешь воплотить абсолютно любую свою фантазию.

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