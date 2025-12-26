Окунись в магию зимних праздников на уникальном концерте. Тебя ждёт атмосфера волшебства, создаваемая теплом и светом тысячи свечей, озаряющих сцену и зал. Это событие подарит незабываемые впечатления каждому гостю. В программе — всё, что особенно любим в это время года: от нежного «Вальса цветов» Чайковского и светлой «Ave Maria» Баха–Гуно, новогоднего хита ABBA «Happy New Year».