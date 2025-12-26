ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Новогодний шоу-концерт в сиянии тысячи свечей

Новоизмайловский проспект, 48

Начало:

Завершение:

от 1990₽ до 3990₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Окунись в магию зимних праздников на уникальном концерте. Тебя ждёт атмосфера волшебства, создаваемая теплом и светом тысячи свечей, озаряющих сцену и зал. Это событие подарит незабываемые впечатления каждому гостю. В программе — всё, что особенно любим в это время года: от нежного «Вальса цветов» Чайковского и светлой «Ave Maria» Баха–Гуно, новогоднего хита ABBA «Happy New Year».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста