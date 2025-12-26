Особенный вечер, призванный стать твоим личным ритуалом завершения уходящего 2025 года и вдохновляющим стартом для новых свершений. Встреча в уникальном месте — в стиле изысканной виллы 19 века в самом центре Санкт-Петербурга, где каждый зал дышит историей и благородством. Техники от практикующего психолога, направленные на: внутреннюю силу и рост, саморефлексию, интуицию и целеполагание. Каждая из участниц получит особый подарок, который будет сопровождать её весь будущий год. Позволь себе этот вечер-подарок, чтобы завершить год красиво и начать новый обновлённой и вдохновлённой. Проводит: Лилия — Организатор и ведущий мероприятия: практикующий психолог, лектор с высшим образованием. В стоимость включено: Welcome напитки, лёгкие закуски, все раздаточные материалы, творческий мастер-класс. Запись в ТГ