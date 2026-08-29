ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Маркет у Моря

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Два дня шопинга и творческих мастер-классов, фуд-корт и гастрономические лавки, новые коллекции, звонкие диджей-сеты и, конечно, радость новому сезону. На участие в мастер-классах требуется запись, некоторые платные: https://marketumorya.ru/29-30aug 29-30 августа с 12:00 до 21:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста