Маркет у Моря
Кожевенная линия, 40Б
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Про событие
Два дня шопинга и творческих мастер-классов, фуд-корт и гастрономические лавки, новые коллекции, звонкие диджей-сеты и, конечно, радость новому сезону. На участие в мастер-классах требуется запись, некоторые платные: https://marketumorya.ru/29-30aug 29-30 августа с 12:00 до 21:00
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