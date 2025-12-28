Новогодний ночной кинопоказ: «Реальная любовь»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Еда
Про событие
Ночной кинопоказ при свечах в особняке XIX века в формате пижамной вечеринки. Одна из главных новогодних традиций: смотреть любимые фильмы в пижаме с чашкой горячего какао, завернувшись в плед. А что, если сохранить традицию, но перенести пижамную вечеринку в особняк XIX века? Добавится сказочная атмосфера ночного Петербурга, свечи, праздничный фуршет, коктейли, классические новогодние напитки и, конечно, большой проектор. О фильме: Любовь поистине правит всеми вокруг — от премьер-министра, влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце.
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