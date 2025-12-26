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Новогодний ночной кинопоказ: «Отпуск по обмену»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

Ночной кинопоказ при свечах в особняке XIX века в формате пижамной вечеринки. Просмотр новогодний классики романтических комедий — «Отпуск по обмену» режиссёра Нэнси Мейерс. Одна из главных новогодних традиций: смотреть любимые фильмы в пижаме с чашкой горячего какао, завернувшись в плед. А что, если сохранить традицию, но перенести пижамную вечеринку в особняк XIX века? Добавится сказочная атмосфера ночного Петербурга, свечи, праздничный фуршет, коктейли, классические новогодние напитки и, конечно, большой проектор. О фильме: Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph», живёт в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от неё в Южной Калифорнии живёт Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Две незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10 000 километров друг от друга, оказываются в схожей ситуации. И они находят друг друга. В Интернете, на сайте обмена жильем на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. Айрис переезжает в дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в засыпанную снегом английскую провинцию…

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Комментарии

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Марина
13 декабря 2025, 20:03

Классный фильм!

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