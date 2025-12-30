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Новогодний ночной кинопоказ: «Один дома»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Еда
Про событие
Ночной кинопоказ при свечах в особняке XIX века в формате пижамной вечеринки. Одна из главных новогодних традиций: смотреть любимые фильмы в пижаме с чашкой горячего какао, завернувшись в плед. А что, если сохранить традицию, но перенести пижамную вечеринку в особняк XIX века? Добавится сказочная атмосфера ночного Петербурга, свечи, праздничный фуршет, коктейли, классические новогодние напитки и, конечно, большой проектор. О фильме: Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома... одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.
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