Ночной кинопоказ при свечах в особняке XIX века в формате пижамной вечеринки. Просмотр голливудской классики семейных фильмов — «Эта замечательная жизнь» режиссёра Фрэнка Капры. Одна из главных новогодних традиций: смотреть любимые фильмы в пижаме с чашкой горячего какао, завернувшись в плед. А что, если сохранить традицию, но перенести пижамную вечеринку в особняк XIX века? Добавится сказочная атмосфера ночного Петербурга, свечи, праздничный фуршет, коктейли, классические новогодние напитки и, конечно, большой проектор. О фильме: Джордж Бейли, житель небольшого провинциального городка, всегда хотел повидать мир, но обстоятельства не давали ему покинуть родные места. Он жертвовал собой ради других, копил каждый цент, чтобы содержать семью, брал взаймы и защищал городок от злого банкира Поттера. И вот, в канун Рождества, расстроенный бесчисленными проблемами и терзаемый мыслями, что лучше бы и вовсе не рождаться, Джордж решается на отчаянный поступок. Но именно в этот момент к нему приходит ангел, чтобы показать мужчине, какой была бы жизнь, если бы он не родился.