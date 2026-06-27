Пространство «Синий пол» превратится в настоящий город находок, историй и интересных знакомств. Более 30 участников соберут под одной крышей винтаж, редкие вещи, виниловые пластинки, ретро-игры, одежду, украшения, предметы для дома и искусство. Каждый стенд — это отдельный мир со своим характером и атмосферой. 27-28 июня с 11:00 до 22:00