Гаражная распродажа
Лиговский просп., 74
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Фестивали
Про событие
Пространство «Синий пол» превратится в настоящий город находок, историй и интересных знакомств. Более 30 участников соберут под одной крышей винтаж, редкие вещи, виниловые пластинки, ретро-игры, одежду, украшения, предметы для дома и искусство. Каждый стенд — это отдельный мир со своим характером и атмосферой. 27-28 июня с 11:00 до 22:00
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