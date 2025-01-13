Новогодний маркет
«White Rainbow», 4-я линия В.О., д. 5
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Про событие
Галерея «White Rainbow» решила сделать подарок и устроила новогодний маркет современного искусства. По 10 февраля можно не только вдохновляться, но и покупать: от открыток за 200 рублей до арт-объектов за 777 тысяч. В ход пошли и фотографии, и вышивка, и даже живопись — всё, чтобы ты почувствовал себя современным меценатом (или просто забрал что-то стильное домой). В течение действия маркета в галерее будут проходить: лекции, мастер-классы и перфомансы. Афиша мероприятий будет опубликована позже на сайте и соц. сетях галереи. https://white-rainbow.ru/sobytiya/novogodniy-market/ понедельник – суббота 11:00-20:00
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