ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Новогодний маркет

«White Rainbow», 4-я линия В.О., д. 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Галерея «White Rainbow» решила сделать подарок и устроила новогодний маркет современного искусства. По 10 февраля можно не только вдохновляться, но и покупать: от открыток за 200 рублей до арт-объектов за 777 тысяч. В ход пошли и фотографии, и вышивка, и даже живопись — всё, чтобы ты почувствовал себя современным меценатом (или просто забрал что-то стильное домой). В течение действия маркета в галерее будут проходить: лекции, мастер-классы и перфомансы. Афиша мероприятий будет опубликована позже на сайте и соц. сетях галереи. https://white-rainbow.ru/sobytiya/novogodniy-market/ понедельник – суббота 11:00-20:00

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста