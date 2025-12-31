Вечеринка, где атмосфера тёплого домашнего праздника соединится с энергией современной электронной музыки. В эту ночь клуб превратится в самую уютную «квартиру» города, где каждый почувствует себя как дома. А чтобы веселье стало ещё разнообразнее, во втором зале будет профессиональная караоке-зона! Лайн-ап из уже любимых городу диск-жокеев: — Ulion — Rusakov — Terehin — Vetadisco — Olga Burn — N. Ruby Покупка билета даёт доступ на танцпол и позволяет занять место у барной стойки, однако не гарантирует наличие свободных столов. Бронь столов осуществляется заранее и освобождает от необходимости приобретения билетов. Дресс-код: малиновые пиджаки, массивные цепи, дизайнерские костюмы — всё как в лучшие времена!* • Дресс-код носит рекомендательный характер и не является обязательным, но организаторам будет приятно, если ты их поддержишь.