ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Новогодний квартирник

Secrets by Tsinist
Полтавская ул., 7

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5400₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, где атмосфера тёплого домашнего праздника соединится с энергией современной электронной музыки. В эту ночь клуб превратится в самую уютную «квартиру» города, где каждый почувствует себя как дома. А чтобы веселье стало ещё разнообразнее, во втором зале будет профессиональная караоке-зона! Лайн-ап из уже любимых городу диск-жокеев: — Ulion — Rusakov — Terehin — Vetadisco — Olga Burn — N. Ruby Покупка билета даёт доступ на танцпол и позволяет занять место у барной стойки, однако не гарантирует наличие свободных столов. Бронь столов осуществляется заранее и освобождает от необходимости приобретения билетов. Дресс-код: малиновые пиджаки, массивные цепи, дизайнерские костюмы — всё как в лучшие времена!* • Дресс-код носит рекомендательный характер и не является обязательным, но организаторам будет приятно, если ты их поддержишь.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста