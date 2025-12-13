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Новогодний Гранд Базар

ATC, улица Некрасова, 3-5В

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

В АТС пройдёт огромный новогодний маркет. Цель — поддержать локальных мастеров, фермерские хозяйства, помочь развитию ремесленных сообществ. — Уличная ярмарка — Мастер-классы — Тематическая развлекательная программа — Арт-выставки — Фэшн-показы и инсталляции Подробное расписание: https://t.me/ats_nekrasova/3966 13 декабря до 11 января с 15:00 до 21:00

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