ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Новогодний бал «Мулен Руж»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 25000₽ до 48000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

В этот зимний вечер Особняк Мясникова обратится одним из символов Парижа — ярким, шумным и неповторимым «Мулен Руж». Действие бала развернётся посреди роскошных залов конца XIX века, украшенных в эстетике легендарного кабаре. Тебя будут ждать танцы, живая музыка, праздничный фуршет, развлекательная программа и, конечно, новогодние подарки. Отправляемся в неспящий Париж 1890-х годов. Вечером 25 декабря, из самого сердца Петербурга, ты отправишься прямиком на Монмартр — самый высокий из парижских холмов, в знаменитую уцелевшую «Красную мельницу» или, как её знает весь остальной мир, кабаре «Мулен Руж».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Linkin Park трибьют
Linkin Park трибьют

от 1200₽

В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
до

от 1500₽

Бар хоппинг по-питерски: с гидом по барам + дегустация
Бар хоппинг по-питерски: с гидом по барам + дегустация
до

от 1995₽

Луна/Горы. Светильник
Луна/Горы. Светильник
до

5500₽

Лекция-коктейль myseasons x богема: «Кутить по-французски: нескромная жизнь петербургской богемы»
Лекция-коктейль myseasons x богема: «Кутить по-французски: нескромная жизнь петербургской богемы»

4000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи