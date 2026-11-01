В этот зимний вечер Особняк Мясникова обратится одним из символов Парижа — ярким, шумным и неповторимым «Мулен Руж». Действие бала развернётся посреди роскошных залов конца XIX века, украшенных в эстетике легендарного кабаре. Тебя будут ждать танцы, живая музыка, праздничный фуршет, развлекательная программа и, конечно, новогодние подарки. Отправляемся в неспящий Париж 1890-х годов. Вечером 25 декабря, из самого сердца Петербурга, ты отправишься прямиком на Монмартр — самый высокий из парижских холмов, в знаменитую уцелевшую «Красную мельницу» или, как её знает весь остальной мир, кабаре «Мулен Руж».