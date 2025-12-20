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Новогодний «Бал грёз»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 20000₽ до 35000₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки

Про событие

На один вечер ты отправишься прямо в прошлое — в те мгновения беззаботного детства, где под дымкой сладких грёз прячутся самые сокровенные воспоминания. Действие бала развёрнется посреди роскошных залов особняка XIX века, которые украсят ледяные скульптуры — застывшие мгновения, хранящие детские мечты и желания. Особняк находится в сердце Петербурга, в особняк XIX века, насладиться классической музыкой в живом исполнении, бальными танцами под руководством команды ведущего танцмейстера Петербурга, праздничным фуршетом и уникальном перфомансом, который вернёт тебя в атмосферу беззаботного детства, полного счастливых воспоминаний.

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