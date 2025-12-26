[отменено] Новогоднее оскароносное путешествие
«Ленполиграфмаш», набережная реки Карповки, 5АК
Начало:
Завершение:
2750₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
В Амфитеатре пространства «Ленполиграфмаш» прозвучит коллекция из самых ярких саундтреков, которые удостоились заветной премии Оскар. Сезоны Oркестра пригласят тебя в путешествие во времени и исполнят мелодии из любимых кинолент от 1960-ых годов до наших дней. Музыка делает кино узнаваемым не только визуально, но и аудиально. Открой новые грани знакомых мелодий в непревзойденной атмосфере.
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