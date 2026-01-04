ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Новое Рождество

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 3900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В программе концерта музыка, которая не оставит равнодушными никого: это мелодии и композиции классики французского кино; песни, без которых невозможно представить зиму: музыка Фрэнка Синатры и Джона Уильямса; и конечно же, мировые шедевры выдающихся европейских композиторов разных времен — Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Астора Пьяццоллы. Все празднуют Рождество по-разному, но всех нас объединяет одно — любимые, легендарные мелодии. Рождественский вечер — это праздник для всех: для детей, верящих в волшебство. И для взрослых, которые помнят, каково это — ждать чуда, глядя на мерцающие огни!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста