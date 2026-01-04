В программе концерта музыка, которая не оставит равнодушными никого: это мелодии и композиции классики французского кино; песни, без которых невозможно представить зиму: музыка Фрэнка Синатры и Джона Уильямса; и конечно же, мировые шедевры выдающихся европейских композиторов разных времен — Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Астора Пьяццоллы. Все празднуют Рождество по-разному, но всех нас объединяет одно — любимые, легендарные мелодии. Рождественский вечер — это праздник для всех: для детей, верящих в волшебство. И для взрослых, которые помнят, каково это — ждать чуда, глядя на мерцающие огни!