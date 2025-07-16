Всё о покорении Луны, от популяризаторов космонавтики, научного журналиста Михаила Котова и Дмитрия Олиферовича (Федерации космонавтики России). Какая держава первой совершит посадку на лунную поверхность в двадцать первом веке? Какие ракеты, посадочные модули и скафандры будут для этого использоваться? Что мешает сделать это прямо сейчас? Какого цвета флаги будут установлены на Луне уже в ближайшие годы?