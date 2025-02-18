«Ноттинг Хилл» (1999)
Садовая улица, 62
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: История о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл (один из районов Лондона), жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель... Запись в тг @camperbistro
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