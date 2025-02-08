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Нотэбёрд

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Впервые в новых Мачтах, группа Нотэбёрд в расширенным составе с духовыми сыграют новый сингл и любимые песни с последнего релиза «Артпанк» в новых аранжировках. «Нотэбёрд» — новая глава в истории уникального коллектива Ptica из Мурманска, нашедшего что-то своё сокровенное в романтике русского Севера и мастерски встроившего эту самобытность в современный музыкальный контекст. Условный русский рок, воспитанный на народном фольклоре, но не знающий идеологических границ и открытый всем ветрам композиторской мысли от передовой электроники и авангарда до импровизационного пост рока и джаза. Этим вечером будут песни группы Нотэбёрд и сольного проекта Вити Скорбенко Acytota.

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