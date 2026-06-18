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Ностальгия в глаз попала: «Родное болото»

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие

Жил-был на болоте один огр. Не барин, не рыцарь, не красавец писанный. Любил тишину, ванны из грязи и чтобы никто не трогал. А потом появились все — осёл, принцесса, дракон, полчища сказочных существ — и жизнь пошла кувырком. Новая встреча цикла «Ностальгия в глаз попала» — про Шрека. Про мультфильм, который высмеял все сказки, но сам стал одной из главных. Мультфильм, который научил, что красота — понятие относительное, личные границы — святое, а настоящая романтика — надуть жабу и поделиться своей жареной крысой. Вспомнишь: — историю создания мультфильмов и первые впечатления; — первоисточники и технологии создания; — влияние на культуру; — времена, когда лук был самым философским понятием.

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