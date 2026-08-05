Носферату, симфония ужаса
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 560₽ до 670₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Один из первых вампирских хорроров в истории, повлиявший на целый жанр. Жуткий вампир преследует клерка и его красавицу-жену. Эпохальный немой хоррор Фридриха Вильгельма Мурнау. Немое кино, русские субтитры.
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