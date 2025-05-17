17 мая у Нормального места третий день рождения. Как всегда только для всех. Тебя ждут с любимыми, друзьями, собаками, детьми и, конечно, в одиночестве. Нормальное место — пространство осознанного потребления, культуры и творчества. Проект развивает горизонтальные связи в обществе, распространяет гуманные взгляды. В программе: – мастер-классы и настольные игры – прогулки по виртуальной реальности – бережный дружеский дейтинг и клуб знакомств – приставки от Музея советских игровых автоматов – бильярд от ballz – игры с Easy Ping Pong – знакомства от PurPur – угощения от «Простых вещей» – выступление Хора «Дома Радио» – вечеринка от «Дороже Золота» – и многое другое! Дресс-код: нарядное, праздничное, блестящее + деньрожденные колпаки. Нет ограничений по цвету и стилю, приходи так, как нравится. Будет работать блёсточная станция!