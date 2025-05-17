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нормальный день рождения

Нормальное место
Кожевенная линия, 34

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Завершение:

от 300₽ до 1000₽
Возраст 0+
Игры
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

17 мая у Нормального места третий день рождения. Как всегда только для всех. Тебя ждут с любимыми, друзьями, собаками, детьми и, конечно, в одиночестве. Нормальное место — пространство осознанного потребления, культуры и творчества. Проект развивает горизонтальные связи в обществе, распространяет гуманные взгляды. В программе:  – мастер-классы и настольные игры – прогулки по виртуальной реальности – бережный дружеский дейтинг и клуб знакомств  – приставки от Музея советских игровых автоматов  – бильярд от ballz – игры с Easy Ping Pong – знакомства от PurPur – угощения от «Простых вещей» – выступление Хора «Дома Радио»  – вечеринка от «Дороже Золота»  – и многое другое!  Дресс-код: нарядное, праздничное, блестящее + деньрожденные колпаки. Нет ограничений по цвету и стилю, приходи так, как нравится. Будет работать блёсточная станция!

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