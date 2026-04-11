Музыка, которая переносит слушателей в удивительный мир сказок и фантазий. Каждая песня наполнена магией и тайнами, создавая неповторимую атмосферу, где реальность переплетается с вымыслом. Почувствуй себя героем собственной сказки, пройди через испытания и победи свои страхи.