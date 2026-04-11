Norma Tale
Транспортный Переулок 10А
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от 2500₽ до 5900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Музыка, которая переносит слушателей в удивительный мир сказок и фантазий. Каждая песня наполнена магией и тайнами, создавая неповторимую атмосферу, где реальность переплетается с вымыслом. Почувствуй себя героем собственной сказки, пройди через испытания и победи свои страхи.
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