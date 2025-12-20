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Про событие
Мастер атмосферных, красивых вибраций, алхимик в лаборатории чарующих звуков, рисунков и интонаций. Это фирменный сплав меланхолии и радости, искренности, задумчивости и танцевального вайба. Nordgroove это музыка, которая хорошо подходит для интровертов и всякого рода созерцаний, для тех, кого тянет на плавные мелодии, на музыку поспокойнее, на что-то более интеллектуальное. Смесь этники, даунтемпо и современной органической абстрактной электроники — это разнообразие жанров культивируется в единый поток, который несёт слушателя по волнам мелодий и текстур.
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