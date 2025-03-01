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НонАдаптантЫ

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

НонАдаптантЫ - дерзкая московская группа, создающая композиции на стыке музыкальных жанров и разных видов искусств (рок-концерт, игровой театр, пантомима и перформанс — всё это про них), стала прорывом на современной авангардной сцене. Броские наряды, взъерошенные волосы, ломаные жесты и очень странные песни: глядя на театрально-звуковые безумства этих ребят, можно подумать, что перед тобой городские сумасшедшие.

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