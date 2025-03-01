НонАдаптантЫ - дерзкая московская группа, создающая композиции на стыке музыкальных жанров и разных видов искусств (рок-концерт, игровой театр, пантомима и перформанс — всё это про них), стала прорывом на современной авангардной сцене. Броские наряды, взъерошенные волосы, ломаные жесты и очень странные песни: глядя на театрально-звуковые безумства этих ребят, можно подумать, что перед тобой городские сумасшедшие.