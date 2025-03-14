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Концерт восходящей звезды афро-хаус сцены Nomvula SA. Номвула уже успела выпустить несколько десятков треков, а самый знаковый выйдет уже этой весной с легендарным швейцарским дуэтом Adriatique. А её хит - You Don't See Me с метром афро-хауса Laolu уже занял верхние строчки хит-парадов, как самый узнаваемые хит 2024-го года. Специальные гости из Москвы: SERGEY SEAMAN SERGEY MASTEROV Support: Dj Kefir Kirill Bagus Vetadisco Lisa Marty Cabassa Бронь столов: +7 (993) 585-10-10
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