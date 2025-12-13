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номер скрыт

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Инди-группа номер скрыт возвращается в Санкт-Петербург в атмосфере последних приготовлений перед выпуском нового альбома. Большая программа, где собраны лучшие песни из каждой эры — от «выйти из комнаты» до «короткого северного лета», словно долгий декабрьский взгляд на уходящий год перед началом чего-то совершенно нового. Каждый концерт номер скрыт — это живое путешествие по заснеженному миру старых панелек, где любой уголок наполнен чувствами: от меланхолии и ностальгических воспоминаний о тёплых днях до неистового праздника, когда от избытка чувств сложно подобрать слова.

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