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Номер 13. Ангажан

Театральная гостиная VINCI, Большая Пушкарская улица, 29

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Управляющая отелем «Вестминстер» заключает сделку со жрецом Вуду, чтобы отомстить своему постояльцу и по совместительству помощнику премьер-министра Великобритании Ричарду Уилли. Но Вуду в неправильных руках создаёт хаос в отеле, испытывая каждого героя, раскрывая их характер и ценности. И как бы они ни старались исправить ситуацию, она закручивается всё сильнее и становится всё более абсурдной.

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