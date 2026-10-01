Номер 13. Ангажан
Театральная гостиная VINCI, Большая Пушкарская улица, 29
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Управляющая отелем «Вестминстер» заключает сделку со жрецом Вуду, чтобы отомстить своему постояльцу и по совместительству помощнику премьер-министра Великобритании Ричарду Уилли. Но Вуду в неправильных руках создаёт хаос в отеле, испытывая каждого героя, раскрывая их характер и ценности. И как бы они ни старались исправить ситуацию, она закручивается всё сильнее и становится всё более абсурдной.
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