Управляющая отелем «Вестминстер» заключает сделку со жрецом Вуду, чтобы отомстить своему постояльцу и по совместительству помощнику премьер-министра Великобритании Ричарду Уилли. Но Вуду в неправильных руках создаёт хаос в отеле, испытывая каждого героя, раскрывая их характер и ценности. И как бы они ни старались исправить ситуацию, она закручивается всё сильнее и становится всё более абсурдной.