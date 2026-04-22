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Ноль в квадрате. Искусство Каземира Малевича

Казанская улица, 26/27

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция посвящена истории одного шедевра – культового «Чёрного квадрата» Казимира Малевича. Вот уже более ста лет эта картина будоражит умы зрителей, вызывает неоднозначные вопросы, обсуждения, споры. Чтобы понять замыслы знаменитого супрематиста обратятся к футуристической опере «Победа над Солнцем» и авангардной выставке «0,10», изучат дневники и теоретические труды Малевича, познакомятся с проектами витебского УНОВИСа. Факты о биографии, творчестве и философских идеях мастера сложатся в общую мозаику смыслов, позволяющую понять, почему «Чёрный квадрат» достоин звания одной из самых известных картин в мировом искусстве.

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