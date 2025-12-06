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Noise Fest

Бар «Птичья Личность», улица Рубинштейна, 28Д

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Одна ночь, чтобы услышать то, что обычно скрыто за перегрузом. Не будь зрителем. Стань частью. Металлические скрежеты, синтетические разрывы, хардкорные частоты и атмосферное давление децибелами, — всё это смешивается в единый поток, где умирает тишина. Звук перестаёт быть фоном и становится организмом, который дышит, вибрирует, атакует. Заражение неизбежно…

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