Noise Fest
Бар «Птичья Личность», улица Рубинштейна, 28Д
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Одна ночь, чтобы услышать то, что обычно скрыто за перегрузом. Не будь зрителем. Стань частью. Металлические скрежеты, синтетические разрывы, хардкорные частоты и атмосферное давление децибелами, — всё это смешивается в единый поток, где умирает тишина. Звук перестаёт быть фоном и становится организмом, который дышит, вибрирует, атакует. Заражение неизбежно…
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи