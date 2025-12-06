Одна ночь, чтобы услышать то, что обычно скрыто за перегрузом. Не будь зрителем. Стань частью. Металлические скрежеты, синтетические разрывы, хардкорные частоты и атмосферное давление децибелами, — всё это смешивается в единый поток, где умирает тишина. Звук перестаёт быть фоном и становится организмом, который дышит, вибрирует, атакует. Заражение неизбежно…