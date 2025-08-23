Мягкое продоложение привата в Комарово от команды ZAHOD. Снова море и снова рупорная аудио-система Turbosound с мягкими жанрами в лайнапе. Тебя ждёт тусовка-рефреш на террасе и в барной зоне с видом на Севкабель Порт. В лайнапе: Zakir / Rheida / Mell-Kriss / Skromniy / RDM / k0walle / SevaZahod / DkMk