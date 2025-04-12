Ночной концерт в оранжерее «О чём классика»
Потемкинская, 2, лит.Г
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Завершение:
от 1600₽ до 3100₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Концерт среди тропических растений и пальм с шедеврами разных эпох и стилей: от барокко до минимализма. Музыканты проекта «О чём классика» исполнят по-новому известные произведения. София Егорова, чья скрипка рассказывает историю, Анна Червонооченко, превращающая каждую ноту фортепиано в кинематографичный кадр, и Регина Волкова — мастер флейты и футуристического синтезатора. Двери откроются в 23:45, начало концерта в 00:00.
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