Концерт среди тропических растений и пальм с шедеврами разных эпох и стилей: от барокко до минимализма. Музыканты проекта «О чём классика» исполнят по-новому известные произведения. София Егорова, чья скрипка рассказывает историю, Анна Червонооченко, превращающая каждую ноту фортепиано в кинематографичный кадр, и Регина Волкова — мастер флейты и футуристического синтезатора. Двери откроются в 23:45, начало концерта в 00:00.