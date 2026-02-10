Грязный лоск, звёздный андеграунд и клубная жизнь города ангелов, где мечты сбываются и рассыпаются с одинаковой частотой. Обратная сторона Голливуда всегда была интереснее. Диджей-сеты— микс из танцевальных поп, гиперпоп, электроник треков и вечной классики. Charli XCX и 2hollis будут сменяться Deftones и Limp Bizkit + тату-зона / магшот-зона / зона блёсточек / поддельный кастинг / стена звёзд Голливуда / зона знакомств