Вечерняя прохлада, закуски, вино, приятная компания и кино на проекторе. Всё это на крыше над Петербургом. Просмотр фильма «Стажёр» с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй. Пенсионер Бен Уитакер находит новый жизненный вызов, устроившись стажёром в модный онлайн-бутик, которым руководит амбициозная Джулс Остин. Количество мест ограничено. Рассадка гостей будет осуществляться по принципу первенства. Заполнение зала будет происходить равномерно вокруг экрана. Попкорн уже включён в билет.