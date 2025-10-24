Ночное кино на крыше «Стажёр»
Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Вечерняя прохлада, закуски, вино, приятная компания и кино на проекторе. Всё это на крыше над Петербургом. Просмотр фильма «Стажёр» с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй. Пенсионер Бен Уитакер находит новый жизненный вызов, устроившись стажёром в модный онлайн-бутик, которым руководит амбициозная Джулс Остин. Количество мест ограничено. Рассадка гостей будет осуществляться по принципу первенства. Заполнение зала будет происходить равномерно вокруг экрана. Попкорн уже включён в билет.
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