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Ночное кино на крыше: «Париж, когда там жара» (1964)

Панорамный ресторан Горизонты, Торговый переулок, 3

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Вечерняя прохлада, закуски, вино, приятная компания и кино на проекторе под открытым небом — всё это на крыше над Петербургом. Будет показ фильма 1964 года с Одри Хепберн и Уильямом Холденом «Париж, когда там жара». Это романтическая комедия о сценаристе и его обворожительной машинистке, которые пытаются завершить работу над фильмом в Париже. Попкорн включён в стоимость билета. При бронировании компанией от 6 человек в счет будет включен сервисный сбор 10%. Забронировать место можно по номеру телефона — +8 (812) 317-27-00 Сбор гостей: 21:45 Старт кинопросмотра: 22:00

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