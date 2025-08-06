Вечерняя прохлада, закуски, вино, приятная компания и кино на проекторе под открытым небом — всё это на крыше над Петербургом. Будет показ фильма 1964 года с Одри Хепберн и Уильямом Холденом «Париж, когда там жара». Это романтическая комедия о сценаристе и его обворожительной машинистке, которые пытаются завершить работу над фильмом в Париже. Попкорн включён в стоимость билета. При бронировании компанией от 6 человек в счет будет включен сервисный сбор 10%. Забронировать место можно по номеру телефона — +8 (812) 317-27-00 Сбор гостей: 21:45 Старт кинопросмотра: 22:00