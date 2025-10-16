Ночное кино на крыше «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Вечерняя прохлада, закуски, вино, приятная компания и кино на проекторе. Всё это на крыше над Петербургом. Просмотр фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти» с Беном Стиллером. Уолтер Митти, рутинный сотрудник журнала, отправляется в захватывающее путешествие на поиски недостающего кадра от фотографа, превращая свои мечты в реальность и открывая в себе новые грани личности. Количество мест ограничено. Рассадка гостей будет осуществляться по принципу первенства. Заполнение зала будет происходить равномерно вокруг экрана. Попкорн уже включён в билет.
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