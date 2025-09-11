Вечерние огни города, закуски, вино, приятная компания и кино на проекторе. Всё это на крыше над Петербургом. Будут смотреть фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете Либерти. Канзас ивнинг сан». Это кино о собрании удивительных историй из последнего выпуска журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. Количество мест ограничено. Информация по телефону. При бронировании компанией от 6 человек в счёт будет включён сервисный сбор 10% Попкорн включён в стоимость.