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Ночное кино на крыше: «Французский вестник» Уеса Андерсона

Горизонты, Торговый переулок, 3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Вечерние огни города, закуски, вино, приятная компания и кино на проекторе. Всё это на крыше над Петербургом. Будут смотреть фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете Либерти. Канзас ивнинг сан». Это кино о собрании удивительных историй из последнего выпуска журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. Количество мест ограничено. Информация по телефону. При бронировании компанией от 6 человек в счёт будет включён сервисный сбор 10% Попкорн включён в стоимость.

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