Помнишь, те моменты, когда ты мог бояться выключить свет? Как монстр жил под кроватью, а в шкафу кто-то дышал? Как тишина в квартире становилась громче, чем любой звук? Здесь тоже помнят. И тебя приглашают вспомнить — под винил, вино и тёплый свет. Что будет: — пластинки с легкой атмосферой ужаса и детства; — бокал вина в подарок каждому гостю — карточки со страхами, которые с тобой обсудят — кофе, десерты и разговоры о том, что страшное когда-то было тёплым Страшно? Приходи, будет тепло. Можно, при желании, прийти в чёрном или с красным акцентом и получить бонус в конце ;)