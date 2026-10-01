Ночник: Вечер винила о детских страхах
Аптекарская набережная 6
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Про событие
Помнишь, те моменты, когда ты мог бояться выключить свет? Как монстр жил под кроватью, а в шкафу кто-то дышал? Как тишина в квартире становилась громче, чем любой звук? Здесь тоже помнят. И тебя приглашают вспомнить — под винил, вино и тёплый свет. Что будет: — пластинки с легкой атмосферой ужаса и детства; — бокал вина в подарок каждому гостю — карточки со страхами, которые с тобой обсудят — кофе, десерты и разговоры о том, что страшное когда-то было тёплым Страшно? Приходи, будет тепло. Можно, при желании, прийти в чёрном или с красным акцентом и получить бонус в конце ;)
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