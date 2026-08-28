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Ночная смена

PVZ, Мельничная улица, 4В

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Уличная сцена, ломаные ритмы, шашлык и последние тёплые дни этого лета. Помимо музыкальной программы будут работать: • чайная • кинотеатр • тату-зона Лайнап уличной сцены: KT Happy Deny Special Opinion Svanteson Marcus Satananda 5hw3d

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