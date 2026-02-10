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Ночь водолеев

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

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от 0₽ до 990₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Водолеев в Птичке всегда было очень много — главный птицевод Илья Шаман, бессменный повар Слава, Паша, и огромное количество любимых друзей, гостей и постоянников, поэтому они решили раз в году устраивать вечеринку имени их всех, чтобы никто не ушел не поздравленным. Приводи своего Водолея 22 февраля праздновать вместе со всеми. Музыкальный отрыв на двух танцполах «Птичьей Личности» устраивают: PERPETUUMMOBILE ONE ROAD (ESTET+ANASTESLA) FEDWIKI ALINA KILOWATTKINA МРАК M1d_N19ht Electralex OUTSIDE DJ SAFARI BARTENEV VAN SEVEN RONI KARAMAZOFF ANDRS DMITRIEV SQUALL Бесплатный вход и шот на баре — в подарок каждому водолею, при предъявлении паспорта. Не забудь паспорт.

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