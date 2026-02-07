ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Ночь Странных Сигналов

Кузня ОМ, 8-я линия Васильевского острова, 83к2

Начало:

Завершение:

от 666₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Мультижанровый фестиваль космо-техно и экспериментала. Два портала: КОСМОС : гипнотик/эйсид/хард-техно, псайтранс, днб, электро-техно, техно на виниле, хаус. 12 диджеев — от пульсации до безумия. Двухэтажный зал с балконами для обзора и танца без давки. ЭЙВА: эмбиент, нойз, трип-хоп, экстатик, live-экспериментал. 10 артистов + чайная станция от Софы Поганки. Уютный зал на втором этаже для перезагрузки. Aysel MRSK ВОЖДЬ George Noise Werkstatt Stas Simple Wonder Polly D-Nisov MTM PROJECT PureTrill Chillit Navaibe Nikita Che Blue Lotus BIOTOPIA Anna Soma+Morisquat Dikobrazo Бери, пока сигнал сильный! Не придёшь — останешься на старой волне. По поводу билетов пиши организатору в тг. Билеты от 666р, на входе: 1200р

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Светский винтаж | 12:00
Светский винтаж | 12:00

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста