Мультижанровый фестиваль космо-техно и экспериментала. Два портала: КОСМОС : гипнотик/эйсид/хард-техно, псайтранс, днб, электро-техно, техно на виниле, хаус. 12 диджеев — от пульсации до безумия. Двухэтажный зал с балконами для обзора и танца без давки. ЭЙВА: эмбиент, нойз, трип-хоп, экстатик, live-экспериментал. 10 артистов + чайная станция от Софы Поганки. Уютный зал на втором этаже для перезагрузки. Aysel MRSK ВОЖДЬ George Noise Werkstatt Stas Simple Wonder Polly D-Nisov MTM PROJECT PureTrill Chillit Navaibe Nikita Che Blue Lotus BIOTOPIA Anna Soma+Morisquat Dikobrazo Бери, пока сигнал сильный! Не придёшь — останешься на старой волне. По поводу билетов пиши организатору в тг. Билеты от 666р, на входе: 1200р